Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти «Барселона» и «Реал» продолжают делить лидерство в чемпионате Испании.

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Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал спорный эпизод, случившийся в первом тайме матча «Барселона» - «Реал» в штрафной площади хозяев.

«Когда я находился на поле, у меня еще были сомнения по этому эпизоду, но после просмотра видео в перерыве, сомнений не осталось - это пенальти. Мы разгневаны, ведь судья должен был, по крайне мере, просмотреть эпизод. Мне не нравится VAR. С ошибками, скандалами и спорами футбол красивее на улице», - цитирует Каземиро Marca.

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После этой игры обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».