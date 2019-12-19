Владислав Радимов: В матче «Барселона» - «Реал» не хватило гола, который бы вскрыл игру Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от встречи 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0).

- Я думал, что будет град голов от одних и от других, но не хватило гола, который бы вскрыл игру. Мы видели атаки, которые могли завершиться забитыми мячами с обеих сторон, но если бы был забит хоть один, то мы бы увидели другую игру в концовке.

Политическая подоплека? Абсолютно ничего такого, ведь мы видели после матча, что игроки обеих команд обнимались. Бывают «класико», которые проходят гораздо сильнее и жестче. Никто не выиграл от этого, и никто не проиграл. Это абсолютно логичная ничья, - приводит слова Радимова «РИА Новости».

Добавим, что после этой встречи обе команды набрали по 36 очков и расположились на первых двух строчках в турнирной таблице испанской примеры.

В 18-м туре «Реал» на своем поле сыграет против «Атлетика», а «Барселона» дома встретится с «Алавесом».