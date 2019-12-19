Роналду - о матче против «Сампдории»: Я рад, что помог команде набрать три очка

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал игру против «Сампдории» в чемпионате Италии.
«Доволен результатом, это был сложный матч. Все игроки «Ювентуса» показали правильное отношение к делу. Гол получился хорошим, я рад, что помог команде добыть три очка. Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого», - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.
Напомним, в матче 17-тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1. Победный гол на 45-й минуте забил Роналду. В этом эпизоде португалец выпрыгнул вверх на 71 см.
В текущем сезоне Серии А Роналду забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу в 14 матчах.
Эта победа позволила «Ювентусу» набрать 42 очка и единолично возглавить турнирную таблицу. Идущий вторым «Интер» отстает на три очка и имеет одну игру в запасе.
В следующем туре туринцы на своем поле примут «Кальяри». Встреча состоится 6 января.
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