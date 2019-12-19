Роналду - о матче против «Сампдории»: Я рад, что помог команде набрать три очка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 декабря 2019 08:28ФутболНечаев Юрий

Роналду - о матче против «Сампдории»: Я рад, что помог команде набрать три очка

«Ювентус» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал игру против «Сампдории» в чемпионате Италии.

«Доволен результатом, это был сложный матч. Все игроки «Ювентуса» показали правильное отношение к делу. Гол получился хорошим, я рад, что помог команде добыть три очка. Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого», - приводит слова Роналду Sky Sport Italia.

Напомним, в матче 17-тура чемпионата Италии «Ювентус» в гостях обыграл «Сампдорию» со счетом 2:1. Победный гол на 45-й минуте забил Роналду. В этом эпизоде португалец выпрыгнул вверх на 71 см.

В текущем сезоне Серии А Роналду забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу в 14 матчах.

Эта победа позволила «Ювентусу» набрать 42 очка и единолично возглавить турнирную таблицу. Идущий вторым «Интер» отстает на три очка и имеет одну игру в запасе.

В следующем туре туринцы на своем поле примут «Кальяри». Встреча состоится 6 января.

Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анна Богалий: Не вижу ахового провала у Мироновой по стрельбе Дмитрий Васильев: С норвежцами сложно сравниваться, непонятно, каким воздухом они дышат Владимир Драчев: На чемпионате мира по биатлону должны выступить под нашим флагом
Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав
Еще по теме:
Анна Богалий: Мы – темное пятно для мировой общественности, нужно играть по правилам Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, россиянка Старых – седьмая Анна Богалий: Не вижу ахового провала у Мироновой по стрельбе
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
К ежедневным медалям привыкать рано. Наша мужская эстафета – только шестая Второй этап Кубка мира в Хохфильцене завершился эстафетной гонкой мужских команд. Сборная России финишировала на шестом месте. 15.12.2019 18:15 Биатлон Тигай Лев
Почему у Панарина сейчас лучшая техника в мире Давно хотелось поговорить о чудесном преображении в НХЛ Артемия Панарина, который дебютировал там более чем в солидном возрасте – в 24 года. 16.12.2019 20:30 Хоккей Славин Виталий
Наполеоновские планы Соколова. Со следующего сезона в ПФЛ грядет реформа Итоги 2019 года подвел руководитель Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов. Он в основном говорил не о том, что было, а о том, что будет с третьим по рангу дивизионом чемпионата России. 17.12.2019 22:00 Футбол Сергеев Иван
Новости
09:33 Футбол Курзава может продолжить карьеру в Англии
09:21 Футбол Бутрагеньо - о матче против «Барселоны»: Судья не заметил два явных фола в штрафной «Барсы»
09:11 Футбол Дамьен Ле Таллек: Очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями
09:07 Футбол Флик - о матче против «Фрайбурга»: «Баварии» немного повезло
09:00 Бокс Лебедев - о решении WADA: Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят
08:51 Футбол «Милан» включился в борьбу за Холанда
08:45 Футбол Владимир Федотов: Плотность внизу таблицы РПЛ не позволяет в полной мере внедрять молодежь
08:38 Футбол Клеман Лангле: Я не тот игрок, который любит бить соперников
08:34 Футбол Владимир Федотов: У нас фанаты немного перегибают палку
08:28 Футбол Роналду - о матче против «Сампдории»: Я рад, что помог команде набрать три очка
08:25 Хоккей «Айлендерс» увековечат номера Тонелли и Горинга
08:12 Баскетбол Куртинайтис - о матче против «Олимпиакоса»: «Химки» слишком рано поверили в победу
08:06 Футбол Владислав Радимов: В матче «Барселона» - «Реал» не хватило гола, который бы вскрыл игру
07:49 Футбол Каземиро: В эпизоде с Вараном судья должен был назначить пенальти
07:35 Хоккей «Сент-Луис» обыграл «Эдмонтон» (видео)
07:19 Футбол Рамос - об игре против «Барселоны»: В ворота соперника не назначили два явных пенальти
07:02 Хоккей Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Чикаго» (видео)
06:45 Футбол Вальверде - о ничьей против «Реала»: Гости провели отличный матч
06:34 Футбол Зидан - о матче против «Барселоны»: Футболисты «Реала» сегодня заслуживали большего
06:19 Хоккей «Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев сделал результативную передачу (видео)
США подготовили против России "санкции из ада"
Кредитная история: госдолг Хабкрая за 2019 год увеличился на 2,5 миллиарда
Назначен и.о. министра экономического развития Карелии
В минздраве Башкирии письмо Путину от врачей РДКБ назвали «фейком»
ФАС выявила в Ставрополе картель на 850 млн рублей
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика