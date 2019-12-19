Владимир Федотов: У нас фанаты немного перегибают палку

- Мы ходили на «Лос-Анджелес Гэлакси». Можно отметить, что чемпионат прогрессирует. На трибунах аншлаг. Очень дружелюбные болельщики. Это не ультрас. Мы ни разу не видели никакой агрессии. Фанаты разных команд могут находиться на одном секторе. Сам это видел. У нас немного парни перегибают палку. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на искренней поддержке своей команды, - цитирует Федотова «РИА Новости».
Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака». Также по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Позже объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призвало активных болельщиков всех клубов покинуть стадионы в 19-м туре в знак протеста. К акции присоединились фанаты «Зенита», «Динамо», «Арсенала» и «Локомотива», проводивших свои матчи накануне
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