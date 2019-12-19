Клеман Лангле: Я не тот игрок, который любит бить соперников «Барселона» и «Реал» продолжают делить лидерство в чемпионате Испании.

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле прокомментировал спорный эпизод со своим участием в штрафной площади каталонцев в матче «Барселона» - «Реал».

«Вы можете думать, что это пенальти, но решение было принято ВАР и нужно это учитывать, - цитирует El Mundo Deportivo Лангле. - Я просто хотел выбить мяч. К несчастью, коснулся ноги Варана. Я не тот игрок, который любит бить соперников».

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После этой игры обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».