«Милан» включился в борьбу за Холанда 19-летний норвежский форвард привлек внимание многих европейских топ-клубов.

Итальянский «Милан» готов побороться за норвежского нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.

По сведениям издания Sportitalia, красно-черные готовы предложить футболисту долгосрочный контракт с зарплатой 5,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Холанду со стороны «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал шесть результативные передачи в 14 матчах чемпионата Австрии.

В Лиге чемпионов Холанд провел шесть игр, в которых забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.