Дамьен Ле Таллек: Очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями Французский полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек начал процедуру получения гражданства РФ.

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- Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад. Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев

Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции.

Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю все, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне, - приводят слова хавбека «Известия».

Напомним, что с 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».