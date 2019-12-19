Жардим может быть уволен с поста главного тренера «Монако» в случае поражения «Лиллю» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 декабря 2019 10:29Футбол

Жардим может быть уволен с поста главного тренера «Монако» в случае поражения «Лиллю»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время может быть уволен со своего поста.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Monaco-Martin, Жардим может покинуть пост главного тренера «Монако» в случае неудачного результата в домашнем матче лиги 1 против «Лилля».

По информации издания, вопрос об отставке стал актуален сразу после крупного поражения «Лиллю» во встрече 1/8 финала Кубка французской лиги, в концовке которой часть болельщиков скандировали «Жардим в оставку».

Добавим, что после 17 туров чемпионата Франции «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место.

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Федерер первым в истории тенниса провел 1000 недель в топ-30 рейтинга ATP Медведев сохранил пятое место в обновленном рейтинге АТР Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ
Сергей Прядкин: РПЛ ждут реформы – расширение или плей-офф Главное с итоговой пресс-конференции РПЛ, посвященной первой части сезона. 17.12.2019 21:15 Футбол Зибрак Артем, Григорьевская Юлия
«Сибирь» творит сенсацию в Уфе, «Куньлунь» рвется в лидеры Стартовые четыре матча очередного тура КХЛ после перерыва на матчи Евротура подарили болельщикам зрелищные игры и неожиданные результаты. 17.12.2019 20:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Сергей Шахрай: Косторная – сегодняшний эталон в женском катании Наш обозреватель Сергей Шахрай подвел итоги финала Гран-при в Турине. 08.12.2019 12:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Загитова опубликовала видео с тренировки Алина Загитова: Тренироваться для шоу порой приходится ночью Семин стал лауреатом премии «Серебряная лань»
Марат Балаев: Большое желание «зажечь» 14 декабря, чтоб встряхнулся Питер Российский боец по прозвищу «Мотиватор» Марат Балаев проведет бой против бразильца Диего Брандао 14 декабря в рамках турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге. 09.12.2019 13:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Кучеров доигрался до запаса. Что происходит с лидером «Тампы» Никита Кучеров сумел-таки восстановиться после травмы, полученной в предыдущем туре в поединке с «Вашингтоном», и даже открыл счет в домашнем матче с «Оттавой» (4:3 ОТ). Однако, как и с «Кэпиталз», игру закончил задолго до финальной сирены. 18.12.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 11:00 Фигурное катание Киреева Ксения
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
11:00 Футбол Александр Бубнов: В этом году «Спартак» будет бороться за выживание
10:54 Футбол Терехов может сменить «Оренбург» на «Сочи»
10:46 Футбол Синиша Михайлович: Я чувствую поддержку фанатов со всего мира
10:29 Футбол Жардим может быть уволен с поста главного тренера «Монако» в случае поражения «Лиллю»
10:26 Футбол Владимир Хозин: Думали, что «Нижний Новгород» будет легко всех обыгрывать
10:03 Хоккей Ален Насреддин: Ребята проделали фантастическую работу, когда «Анахайм» играл в формате «6 на 4»
10:02 Футбол Рыжиков не собирается завершать карьеру
09:46 Биатлон Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону
09:40 Хоккей Дэйв Типпетт: Коскинен держал нас в игре, жаль, что «Эдмонтону» не удалось ничего придумать в атаке
09:33 Футбол Курзава может продолжить карьеру в Англии
09:21 Футбол Эмилио Бутрагеньо: Судья не заметил два явных фола в штрафной «Барселоны»
09:11 Футбол Дамьен Ле Таллек: Очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями
09:07 Футбол Флик – о матче против «Фрайбурга»: «Баварии» немного повезло
09:00 Бокс Лебедев – о решении WADA: Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят
08:51 Футбол «Милан» включился в борьбу за Холанда
08:45 Футбол Владимир Федотов: Плотность внизу таблицы РПЛ не позволяет в полной мере внедрять молодежь
08:38 Футбол Клеман Лангле: Я не тот игрок, который любит бить соперников
08:34 Футбол Владимир Федотов: У нас фанаты немного перегибают палку
08:28 Футбол Роналду – о матче против «Сампдории»: Я рад, что помог команде набрать три очка
08:25 Хоккей «Айлендерс» увековечат номера Тонелли и Горинга
США подготовили против России "санкции из ада"
Активист 2 года жаловался на рынок на Адоратского – он все еще работает
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Грязная и позорная: «крыса» на площади возмутила владивостокцев
ФАС выявила в Ставрополе картель на 850 млн рублей
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика