Жардим может быть уволен с поста главного тренера «Монако» в случае поражения «Лиллю» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время может быть уволен со своего поста.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Monaco-Martin, Жардим может покинуть пост главного тренера «Монако» в случае неудачного результата в домашнем матче лиги 1 против «Лилля».

По информации издания, вопрос об отставке стал актуален сразу после крупного поражения «Лиллю» во встрече 1/8 финала Кубка французской лиги, в концовке которой часть болельщиков скандировали «Жардим в оставку».

Добавим, что после 17 туров чемпионата Франции «Монако», набрав 25 очков, занимает девятое место.