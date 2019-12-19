Синиша Михайлович: Я чувствую поддержку фанатов со всего мира Сербский тренер продолжает бороться с лейкемией.

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Бывший футболист, а ныне тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поблагодарил за поддержку свою семью, а также болельщиков по всему миру.

«Работа в «Болонье» заставляет меня чувствовать себя живым. Это то, что поддерживает меня. Но прежде всего меня поддерживала семья. Жена Арианна, мои дети. Также я чувствую привязанность фанатов со всего мира, и я благодарен вам, потому что вы дали мне возможность почувствовать себя частью большой семьи», - цитирует наставника Football Italia.

26 ноября Михайлович был признан лучшим тренером Сербии.

Специалист возглавил «Болонью» в январе 2019 года. Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 12 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В текущем сезоне чемпионата Италии подопечные Михайловича расположились на 13-й строчке в турнирной таблице. После 16 матчей в активе команды 19 очков.