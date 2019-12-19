Терехов может сменить «Оренбург» на «Сочи» Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов может перейти в «Сочи», сообщает Sport24.ru.

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В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах за «Оренбург» и отдал две результативные передачи.

Напомним, что главным тренером «Сочи» был назначен Владимир Федотов, возглавлявший до этого «Оренбург».