Александр Бубнов: В этом году «Спартак» будет бороться за выживание Команды РПЛ завершили первую часть сезона.

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Бывший футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России.

«В этом сезоне «Спартак» будет среди команд, которые борются за выживание или в лучшем случае находятся в середине таблицы. Максимум - шестое место, минимум - не вылететь. Такой диапазон», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после 19 туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 22 очка. От зоны стыковых матчей команду Доменико Тедеско отделяют три очка.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против «Динамо».