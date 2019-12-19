Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек - Советский спорт
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19 декабря 2019 11:09Футбол

Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек

Число пострадавших в ходе беспорядков около стадиона «Камп Ноу» после окончания встречи между «Барселоной» и «Реалом» (0:0) превысило 60 человек.

Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.

Отмечается, что также повреждения средней тяжести получили несколько полицейских.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до начала матча к стадиону стянулось порядка семи тысяч сторонников независимости Каталонии.

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