Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек Число пострадавших в ходе беспорядков около стадиона «Камп Ноу» после окончания встречи между «Барселоной» и «Реалом» (0:0) превысило 60 человек.

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Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.

Отмечается, что также повреждения средней тяжести получили несколько полицейских.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до начала матча к стадиону стянулось порядка семи тысяч сторонников независимости Каталонии.