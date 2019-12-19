«Ливерпуль» подписал контракт с японским вингером «Зальцбурга» «Ливерпуль» официально объявил о подписании контракта с нападающим «Зальцбурга» Такуми Минамино.

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 24-летний правый вингер присоединиться к команде 1 января.

Как отмечает портал transfermarkt, австрийский клуб получил за Минамино 8,5 миллиона евро.

Добавим, что Минамино перешел в «Зальцбург» из японского клуба «Сересо Осака» в январе 2015 года. С тех пор он провел за австрийский клуб 199 матчей и забил 64 гола. На его счету также 22 игры за сборную Японии и 11 голов.

В текущем сезоне сезоне вингер провел 22 официальных матча за «Зальцбург», записав на свой счет 9 забитых мячей и 11 голевых передач.