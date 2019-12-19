«Интер» отказался от трансфера Жиру Руководство «Интера» отказалось от подписания контракта с нападающий «Челси» Оливье Жиру.

По информации Tuttosport, причиной отказа стали завышенные требования игрока по заработной плате.

Накануне главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, накануне продливший контракт с национальной командой до января 2023 года, намекнул Жиру, что для попадания в сборную ему придется покинуть «Челси».

Ранее сообщалось, что 33-летнего француза, потерявшего место в основном составе и стремящегося покинуть английский клуб, в «Челси» может заменить форвард ЦСКА Федор Чалов.