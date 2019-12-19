Юрген Клопп: Минамино проявляет свои лучшие качества ради успеха других Японский футболист присоединится к «Ливерпулю» в январе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал приобретение нападающего Такуми Минамино.

«Это замечательный трансфер. Такуми очень быстрый, очень умный футболист, умеет находить пространство между линиями. Он смело работает с мячом и без мяча - настоящий командный игрок. Он проявляет свои лучшие качества ради успеха других. Его опыт в Лиге чемпионов - хороший бонус», - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня «Ливерпуль» объявил о приобретении Минамино у австрийского «Зальцбурга». Сумма трансфера оценивается в 8,5 миллиона евро.

Минамино перешел в «Зальцбург» из японского клуба «Сересо Осака» в январе 2015 года. С тех пор он провел за австрийский клуб 199 матчей и забил 64 гола. На его счету также 22 игры за сборную Японии и 11 голов.

В текущем сезоне вингер провел 22 официальных матча за «Зальцбург», записав на свой счет 9 забитых мячей и 11 голевых передач.