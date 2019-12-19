БАТЭ объявил об уходе главного тренера Главный тренер БАТЭ Алексей Бага покинул свой пост в связи с истечением срока действия контракта.

Загрузка...

«Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения «желто-синих», который всегда будем помнить и ценить!» - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Бага пришел в белорусскую команду в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня прошлого года.