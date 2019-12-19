«Эвертон» провел переговоры с Анчелотти Ливерпульский клуб продолжает поиски нового главного тренера.

Итальянский тренер Карло Анчелотти провел переговоры с владельцем «Эвертона» Фархадом Мошири.

По информации ВВС, в ближайшее время 60-летний специалист будет утвержден на должности главного тренера.

Напомним, по ходу нынешнего сезона Анчелотти был уволен из итальянского «Наполи».

У специалиста уже есть опыт работы в АПЛ. В период с июля 2009 по май 2011 года наставник возглавлял лондонский «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Англии «Эвертон» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе команды 18 очков после 17 туров.

21 декабря ливерпульцы на своем поле примут лондонский «Арсенал».