Дмитрий Сенников: В первой части сезона «Локомотив» выступил не очень удачно Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников подвел итоги выступления железнодорожников в первой части сезона чемпионата России.

– Сказал бы, что «Локомотив» выступил не очень удачно. Еврокубковые матчи повлияли на чемпионат, потому что было много отдано в матчах и не всегда хватало сил и эмоций на российский чемпионат. Концовка чемпионата получилась не очень удачная. Удалось выиграть только один матч у «Тамбова» на выезде. Элементарно не хватило сил, – приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру»

Напомним, что после 19 туров «Локомотив» набрал 34 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступаю лидирующему в чемпионате «Зениту» 11 очков.