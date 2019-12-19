Борис Игнатьев: В первой части качество игры и результаты «Локомотива» соответствовали моим ожидания Бывший наставник «Локомотива» Борис Игнатьев оценил итоги выступления железнодорожников в первой части сезона чемпионата России.

– В целом успешно оцениваю. Качество игры и результаты команда соответствовали моим ожиданиям. Вторая часть стартовой половины сезона была заметно хуже. Тот негатив, который был, связан с матчами в Лиге чемпионов. Но здесь надо говорить в целом о нашем футболе. Мы не конкурентоспособны на международной арене. Дело не в «Локомотиве». Отсюда завышенные ожидания. Хотим, но явно не можем. Проблема налицо. «Локомотив» здесь подпортил впечатления от своей игры. У нас не хватает кадровых ресурсов. Количество футболистов не равно качеству людей, которые могли бы провести успешную замену. Этого не было. Плюс потери по ходу сезона: Миранчуки, Фарфан, Мариу, Кверквелия. Это сказывается, – приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру»

Напомним, что после 19 туров «Локомотив» набрал 34 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, уступаю лидирующему в чемпионате «Зениту» 11 очков.