Вячеслав Колосков: Ле Таллек? Не помню такого игрока, но буду только рад, если он усилит сборную В сборной России может появиться еще один натурализованный игрок.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о возможном приглашении в сборную России полузащитника «Монпелье» Дамьена ле Таллека.

«Ле Таллек? Честно говоря, не помню такого. Самое главное, чтобы Черчесов помнил. Если он действительно талантливый, восхитительных игрок, то почему бы и нет? Буду только рад, если он усилит сборную», - сказал Колосков Sport24.ru.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Ле Таллек подал документы на получение российского гражданства.

В России футболист известен по выступлениям за «Мордовию» в период с июля 2014 по январь 2016 года. В составе саранского клуба игрок провел 46 матчей, в которых забил один гол.

С июля 2018 года Ле Таллек выступает за французский «Монпелье». В текущем сезоне во всех турнирах полузащитник сыграл 20 матчей, в которых забил два гола.