Андрей Аршавин: Честно говоря, посмотрел только первый тайм «класико» – во втором заснул Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 10-го тура между «Барселоной» и «Реалом» (0:0).

– Честно говоря, посмотрел только первый тайм «класико» - во втором заснул. Но не из-за того, что был грустный футбол – просто устал.

Встретились две команды, которые в этом сезоне находятся не в лучшем состоянии. Их проблемы были видны в игре, – приводит слова Аршавина «РИА Новости».

Добавим, что после этой встречи обе команды набрали по 36 очков и расположились на первых двух строчках в турнирной таблице испанской примеры.

В 18-м туре «Реал» на своем поле сыграет против «Атлетика», а «Барселона» дома встретится с «Алавесом».