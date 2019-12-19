Андрей Аршавин: Для данного состава такая игра «Зенита» – самая эффективная Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от игры «Зенита» в первой части чемпионата России.

– Я чаще всех появляюсь на телевидении, и говоря о «Зените», признаю, что команда играет в простой футбол. Но он приносит результат. Для данного состава такая игра – самая эффективная. Когда увидим Малкома и (Александра) Кокорина, «Зенит» начнет показывать другой футбол, – приводит слова Аршавина «РИА Новости».

Добавим, что после 19 туров «Зенит» набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги.