Юрий Семин: Когда Ле Таллек был у меня в «Мордовии», он выделялся среди футболистов

- Когда Ле Таллек был у меня в «Мордовии», он выделялся среди футболистов. В первую очередь он отличался своим отношением к делу. Могу сказать, что он профессионально относился к тренировкам, тогда он мне казался игроком с очень хорошими перспективами и большим потенциалом.
Может ли он пригодиться сборной России? Не могу сказать, я думаю, что это вопрос к Станиславу Черчесову, - приводит слова Семина Sport24.ru.
Ранее стало известно, что французский полузащитник начал процедуру получения гражданства РФ.
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