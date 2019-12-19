Агент Сантоса: ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Фабиан Фара, агент Лукаса Сантоса подтвердил, что полузащитник не вернется в ЦСКА.

- ЦСКА не стал выкупать трансфер Сантоса, Лукас не вернется в команду зимой. Пока он остается в «Васко», которому принадлежат права на игрока, - цитирует агента Sport24.ru.

Ранее президент «Васко да Гама» Алешандре Кампелло заявил, что клуб не намерен продлевать аренду хавбека Лукаса Сантоса в ЦСКА, но не будет возражать против его полноценного перехода в российский клуб.

Напомним, что 20-летний хавбек перешел в ЦСКА из «Васко да Гама» на правах аренды до конца 2019 года.