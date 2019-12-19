«Арсеналу» придется заплатить 2 миллиона фунтов за Артету Помощник Гвардиолы в «Манчестер Сити» должен стать главным тренером лондонского клуба.

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Переговоры между клубами АПЛ «Арсеналом» и «Манчестер Сити» о Микеле Артете вступили в решающую стадию.

Sky Sports сообщает, что «Сити» требует у «канониров» компенсацию в 2 миллиона фунтов стерлингов за переход тренера, который с 2016 года работает ассистентом в штабе Хосепа Гвардиолы.

Лондонский клуб надеется уладить этот вопрос в ближайшее время. Скорее всего, «Арсенал» проведет под руководством 37-летнего испанца ближайший матч чемпионата Англии против «Эвертона». Игра состоится в субботу 21 декабря в Ливерпуле на «Гудисон Парк».

Артета выступал за «канониров» на позиции полузащитника с 2011 года до завершения карьеры футболиста в 2016-м после чего стал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити».

29 ноября лондонский клуб уволил испанца Унаи Эмери. С тех пор обязанности главного тренера временно исполняет швед Фредди Юнгберг.