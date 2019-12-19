Филипп – лучший игрок «Динамо» в декабре В этом сезоне немецкий форвард забил шесть голов в РПЛ.

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Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о том, что нападающий Максимилиан Филипп стал лучшим футболистом команды в декабре.

За 25-летнего игрока проголосовало 67 процентов болельщиков. В этом месяце он отметился двумя забитыми голами в матче против «Локомотива» (2:1).

Второе место занял вратарь и капитан московской команды Антон Шунин (7%). Тройку лучших замкнул центральный защитник Иван Ордец (5%).

Напомним, что после 19 сыгранных туров «Динамо» занимает восьмое место, набрав 24 очка. В декабре подопечные Кирилла Новикова одержали победу над «Локомотивом» (2:1) и проиграли «Зениту» (0:3).

В первом матче после зимней паузы «Динамо» в домашних стенах примет «Спартак».