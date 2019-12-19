«Рубин» анонсировал подписание контракта со Слуцким Бывший тренер сборной России в ноябре расстался с «Виттесом».

На своей странице в твиттере казанский «Рубин» опубликовал картинку с качающимся Леонидом Слуцким. Судя по всему, это своеобразное превью к официальному объявлении о заключении контракта с бывшим главным тренером сборной России.

16 декабря «Рубин» расстался с Романом Шароновым, который руководил командой в первой части сезона. Сразу же в различных СМИ появилась информация о переговорах казанского клуба с бывшим тренером ЦСКА и сборной России Слуцким.

48-летний российский тренер 30 ноября расстался с голландским «Витессом» после серии из пяти поражений.