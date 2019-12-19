РФС создал рабочую группу для повышения безопасности на матчах и улучшению комфорта зрителей Российский футбольный союз провел совещание с правоохранительными структурами.

Сегодня в РФС состоялось рабочее совещание по обеспечению безопасности проведения футбольных матчей.

Официальный сайт организации сообщает, что в совещании приняли участие представители правоохранительных структур и органов власти. Мероприятие состоялось по инициативе РФС, на нем обсуждался ряд предложений по сближению позиций всех сторон. В частности, рассматривалось совершенствование нормативных правовых актов, аспекты работы координационного штаба во время матчей и всех субъектов, участвующих в его организации.

По итогам совещания принято решение о создании межведомственной рабочей группы для повышения уровня безопасности футбольных матчей и повышению комфорта зрителей.