РФС создал рабочую группу для повышения безопасности на матчах и улучшению комфорта зрителей

Сегодня в РФС состоялось рабочее совещание по обеспечению безопасности проведения футбольных матчей.
Официальный сайт организации сообщает, что в совещании приняли участие представители правоохранительных структур и органов власти. Мероприятие состоялось по инициативе РФС, на нем обсуждался ряд предложений по сближению позиций всех сторон. В частности, рассматривалось совершенствование нормативных правовых актов, аспекты работы координационного штаба во время матчей и всех субъектов, участвующих в его организации.
По итогам совещания принято решение о создании межведомственной рабочей группы для повышения уровня безопасности футбольных матчей и повышению комфорта зрителей.
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