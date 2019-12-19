«Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 декабря 2019 17:37ФутболШарафудинов Виктор

«Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого (фото)

Новость опубликована на сайте казанского клуба.

Главным тренером казанаского «Рубина» стал Леонид Слуцкий. 48-летний российский специалист подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет.

В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

43-летний Шаронов расстался с «Рубином» 16 декабря, отработав полгода. Казанская команда с 19 очками и четырьмя победами после 19 туров занимает в РПЛ 13-е место, располагаясь в зоне переходных матчей.

На раннем этапе тренерской карьеры Слуцкий работал с волгоградской «Олимпией» и «Ураланом» из Элисты. С 2005 по 2007 годы тренировал ФК «Москва», в 2008 и 2009 годах – самарские «Крылья Советов».

Наивысших успехов тренер добился во главе московского ЦСКА, где работал с октября 2009-го по декабрь 2016 года. Армейцы под его руководством трижды становились чемпионами России – в 2013, 2014 и 2016 годах. В 2011 и 2013 годах Слуцкий и ЦСКА стали обладателями Кубка России, в 2013-м и 2014-м выиграли Суперкубок.

Летом 2015 года по ходу отборочной кампании Евро-2016 он принял сборную России после увольнения итальянца Фабио Капелло. Совмещая работу в национальной команде с трудами в ЦСКА, Слуцкий вывел команду в финальный турнир чемпионата Европы, но на Евро во Франции команда не смогла выйти из группы, сыграв вничью с англичанами и проиграв Словакии и Уэльсу.

В 2017 году Леонид Викторович возглавил клуб английского чемпионшипа «Халл Сити», но продержался там лишь полгода, одержав четыре победы в 21 матче. С июля 2018-го по 30 ноября нынешнего года Слуцкий тренировал голландский «Витесс».

В прошлом сезоне клуб из Арнема занял пятое место, но в Лигу Европы не попал, уступив в финале специального плей-офф «Утрехту». В ноябре у команды случилась серия из пяти поражений и 30-го числа российского тренера уволили.

Александр Гуськов: «Динамо» в финале конференции – не сенсация Заслуженный мастер спорта, второй защитник-снайпер чемпионатов страны отвечает на актуальные вопросы после Кубка Первого канала. 17.12.2019 17:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Еще по теме:
Макмиллан перешел из рижского «Динамо» в «Авангард» Ален Насреддин: Ребята проделали фантастическую работу, когда «Анахайм» играл в формате «6 на 4» Дэйв Типпетт: Коскинен держал нас в игре, жаль, что «Эдмонтону» не удалось ничего придумать в атаке
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Бывший тренер Валуева: Дацик не опустится до того, чтобы стать депутатом (видео) Российский тренер Олег Шалаев раскритиковал своего бывшего подопечного Николая Валуева и отметил, что Вячеслав Дацик, с которым он работает в данный момент, не является матерым уголовников, скорее играет на публику. 14.12.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Исмаилов и Емельяненко договорились о проведении боя Джошуа рассказал, почему хочет провести бой с Усиком Михаил Кокляев: Любовь к жизни стала сильнее (видео)
НХЛ: Свечникову нужно запатентовать этот трюк Андрей Свечников во второй раз за 50 дней сделал то, что никому не удавалось за более чем столетнюю историю НХЛ. 18.12.2019 17:30 Хоккей Славин Виталий
Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу Матч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы. 19.12.2019 16:00 Футбол Туманов Дмитрий
Гвардиола против «Реала», Клопп против Симеоне, повторение финала ЛЧ-2012 Итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы можно коротко охарактеризовать так – весной нас ждут роскошные матчи. 16.12.2019 17:30 Футбол Зибрак Артем
Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай
Новости
18:40 Футбол Иржи Ярошик: Ожидал, что Слуцкий останется в Европе
18:38 Исмаилов и Емельяненко договорились о проведении боя
18:23 Футбол «Барселона» готова продлить контракт с Месси
18:23 Футбол Алдонин о назначении Слуцкого в «Рубин»: Хороший тренер не должен долго сидеть без работы
18:12 Биатлон Александр Логинов: Первые номера имели преимущество, но проигрыш слишком большой
17:50 Футбол Ринат Билялетдинов – о назначении Слуцкого: Сложно оценивать, поможет ли он «Рубину»
17:37 Футбол «Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого (фото)
17:34 Футбол РФС создал рабочую группу для повышения безопасности на матчах и улучшению комфорта зрителей
17:26 Биатлон Долль занял первое место в спринте, Логинов – на 11-й позиции
17:23 Хоккей Макмиллан перешел из рижского «Динамо» в «Авангард»
17:09 Олимпиада Олимпийский комитет России рассмотрит вопрос подачи апелляции на решение WADA 24 декабря
16:55 Футбол Два скаута «Реала» просматривали 17-летнего полузащитника «Ренна» Камавинга
16:52 Футбол Агент Поляруса: Артем уже этой зимой может покинуть «Химки»
16:34 Футбол «Рубин» анонсировал подписание контракта со Слуцким
16:29 Футбол Филипп – лучший игрок «Динамо» в декабре
16:24 Теннис Рублев в Абу-Даби проиграл в четвертьфинале греку Циципасу
16:08 Футбол В Италии собрались изменить формат Суперкубка, основываясь на испанском опыте
15:49 Футбол Михаил Кержаков: Однажды гол от «Спартака» пересматривал раз 300, передвигая стулья
15:44 Олимпиада Светлана Журова: В CAS надо сосредоточиться на правах спортсменов и национальном флаге
15:31 Футбол «Арсеналу» придется заплатить 2 миллиона фунтов за Артету
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Кредитная история: госдолг Хабкрая за 2019 год увеличился на 2,5 миллиарда
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Народ ждёт вас». Главное с большой пресс-конференции Владимира Путина 2019 года
В гибели ребенка-инвалида в Можге обвинили педагогов
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика