«Рубин» официально объявил о назначении Слуцкого (фото)

Главным тренером казанаского «Рубина» стал Леонид Слуцкий. 48-летний российский специалист подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет.

В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

43-летний Шаронов расстался с «Рубином» 16 декабря, отработав полгода. Казанская команда с 19 очками и четырьмя победами после 19 туров занимает в РПЛ 13-е место, располагаясь в зоне переходных матчей.

На раннем этапе тренерской карьеры Слуцкий работал с волгоградской «Олимпией» и «Ураланом» из Элисты. С 2005 по 2007 годы тренировал ФК «Москва», в 2008 и 2009 годах – самарские «Крылья Советов».

Наивысших успехов тренер добился во главе московского ЦСКА, где работал с октября 2009-го по декабрь 2016 года. Армейцы под его руководством трижды становились чемпионами России – в 2013, 2014 и 2016 годах. В 2011 и 2013 годах Слуцкий и ЦСКА стали обладателями Кубка России, в 2013-м и 2014-м выиграли Суперкубок.

Летом 2015 года по ходу отборочной кампании Евро-2016 он принял сборную России после увольнения итальянца Фабио Капелло. Совмещая работу в национальной команде с трудами в ЦСКА, Слуцкий вывел команду в финальный турнир чемпионата Европы, но на Евро во Франции команда не смогла выйти из группы, сыграв вничью с англичанами и проиграв Словакии и Уэльсу.

В 2017 году Леонид Викторович возглавил клуб английского чемпионшипа «Халл Сити», но продержался там лишь полгода, одержав четыре победы в 21 матче. С июля 2018-го по 30 ноября нынешнего года Слуцкий тренировал голландский «Витесс».

В прошлом сезоне клуб из Арнема занял пятое место, но в Лигу Европы не попал, уступив в финале специального плей-офф «Утрехту». В ноябре у команды случилась серия из пяти поражений и 30-го числа российского тренера уволили.