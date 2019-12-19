Ринат Билялетдинов – о назначении Слуцкого: Сложно оценивать, поможет ли он «Рубину» Контракт с казанским клубом подписан на пять лет.

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением по поводу назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского «Рубина».

– Сложно оценивать, поможет ли он «Рубину». Состав, который ему достался, несомненно, требует усиления и укрепления. На это нужны деньги, на что и жаловались предыдущие тренеры клуба. Хорошо было только у испанца , там было неограниченное финансирование. Если же состав не укрепится, то нужно время, чтобы вырастить своих молодых игроков. Но это может обернуться тем, что можно и вылететь в ФНЛ. Тренер может строить очень много планов, но если игрок не может это выполнить ни тактически, ни технически, ни физически, ни психологически, то все планы так и останутся на бумаге. Тренер же сам не выйдет на поле, – цитирует Билялетдинова портал Sport24.ru.

Сегодня Слуцкий подписал контракт с «Рубином» сроком на пять лет. В его штаб вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе при Курбане Бердыеве и Романе Шаронове.

На данный момент, казанский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.