Алдонин о назначении Слуцкого в «Рубин»: Хороший тренер не должен долго сидеть без работы Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал возращение тренера в чемпионат России.

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Сегодня «Рубин» объявил о назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды. Контракт заключен на пять лет. Это событие прокомментировал бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.

«Хороший тренер не должен долго находиться без работы, – сказал Алдонин в интервью ТАСС. – Видимо, «Рубин» предложил Слуцкому выгодные условия, обрисовал перспективы. У «Рубина» есть история и амбиции. Так что, скорее всего, мы еще увидим серьезного конкурентоспособного соперника, и, дай бог, чемпиона, но сейчас трудно говорить о том, на что претендует «Рубин», команда молодая и перспективная, но результат пока оставляет желать лучшего

Я думаю, что Слуцкий ставит перед собой высокие цели. Ему виднее было в этой ситуации, он поработал в Европе, соскучился по России, и, наверное, решил подписать долгосрочный контракт. Видимо, это говорит о серьезных амбициях клуба в связи с этим назначением».

«Рубин» после первой части сезона занимает РПЛ 13-е место, набрав 19 очков в 19 турах.

Алдонин играл под руководством Слуцкого за ЦСКА (с 2009 по 2012 годы). Профессиональную карьеру Евгений завершил в 2018 году.