«Барселона» готова продлить контракт с Месси В этом сезоне команда занимает первое место в чемпионате Испании

«Барселона» хочет предложить новый контракт капитану команды Лионелю Месси. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Отмечается, что каталонский клуб уже сообщил о своем желании отцу Лионеля – Хорхе Месси, являющимся его агентом.

Нынешнее соглашение аргентинца действует до 2021 года, и его обновление на два года является желанием президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу до окончания срока его полномочий.

Месси готов согласиться с предложением продлить контракт при условии, если он не будет испытывать проблем со здоровьем.

Напомним, что 32-летний аргентинец провел за каталонцев 704 матча, в которых забил 617 голов и отдал 251 результативных передач.

В этом сезоне он принял участие в 17 играх – на его счету 14 забитых мячей и девять ассистов.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал» (по 36 очков).