Юрист: Ле Таллек не сможет сыграть за сборную России Французский футболист объявил о том, что получает гражданство РФ.

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил о том, что начал оформлять паспорт гражданина Российской Федерации, подчеркнув, что рассчитывает обратить на себя внимание тренерского штаба сборной России.

Спортивный юрист Юрий Зайцев в интервью Чемпионат.com заявил, что, даже получив гражданство, Ле Таллек не сможет помочь российской сборной:

«Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен – хоть юношеская, хоть молодежная. Если бы в официальных матчах за Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за национальную команду Франции. Если бы у него не было матчей даже за юношеские и молодежные команды Франции, он все равно должен был бы прожить в России пять лет»

Ле Таллек сыграл за французскую команду U17 на чемпионате мира 2007 года, а также сыграл за юношескую французскую сборную U19 на чемпионате Европы 2009 года. В 2014 и 2015 годах Дамьен выступал в России за «Мордовию», сыграв в РПЛ 44 матча и забив два гола.

С 2018 года полузащитник выступает на родине за «Монпелье». В нынешнем сезоне на счету 29-летнего футболиста 18 матчей и два гола в лиге 1.