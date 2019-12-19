Леонид Слуцкий: На базе «Рубина» есть абсолютно все - Советский спорт
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19 декабря 2019 19:59ФутболШарафудинов Виктор

Леонид Слуцкий: На базе «Рубина» есть абсолютно все

Сегодня тренер подписал пятилетний контракт с казанским клубом.

После заключения соглашения генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов и тренер Олег Кузьмин провели для Леонида Слуцкого экскурсию по тренировочной базе. О свои впечатлениях новый главный тренер казанцев рассказал в интервью официальному сайту

«Отличная учебно-тренировочная база, – отметил Слуцкий. Достаточно современная несмотря на то, что была построена в 2004 году. Она функциональна, и есть абсолютно все: и методический корпус, и жилой, и учебно-тренировочный, и связанный с восстановлением и силовой работой, высокого качества поля. То есть вся инфраструктура у «Рубина» высочайшего уровня».

Слуцкий трижды приводил ЦСКА к победам в чемпионате России в 2013, 2014 и 2016 годах. Его предыдущим местом работы был голландский «Витесс». В Арнеме российский тренер трудился с 1 июля 2018 года по 30 ноября нынешнего.

«Рубин» в первой части нынешнего сезона тренировал Роман Шаронов. После 19 туров команда занимает 13-е место, набрав 19 очков.

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