Широков объяснил, почему Слуцкий вернулся в Россию С 2016 года он работал в Европе, где тренировал «Халл Сити» (Англия) и «Витесс» (Нидерланды).

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал решение бывшего наставника московского ЦСКА Леонида Слуцкого принять предложение казанского «Рубина».

«Слуцкому ничего не оставалось делать, кроме как возвращаться в Россию. На текущий момент сильно в Европе он не востребован. Главное – он приобрел европейский опыт, российский у него уже был. Посмотреть, как он поменялся после Европы, будет интересно. Теперь ему надо было вернуться в Россию, переосмыслить все, что получил в Европе. Может, его наработки тут пригодятся», – цитирует Широкова «Чемпионат».

В текущем сезоне «Рубин» занимает 13-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков. Ранее клуб уволил с должности главного тренера Романа Шаронова.