«Эвертон» сыграет с «Арсеналом» под руководством Фергюсона Британские СМИ ждут, что ливерпульскую команду возглавит Анчелотти.

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Клуб АПЛ «Эвертон» официально сообщил о том, что к субботнему матчу чемпионата Англии против «Арсенала» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Данкан Фергюсон.

Шотландец принял нынешнее назначение после увольнения португальца Марку Силвы 5 декабря. Под его руководством «Эвертон» в АПЛ обыграл дома «Челси» (3:1) и в гостях сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Вчера же 18 декабря ливерпульцы в серии пенальти проиграли на своем поле «Лестеру» в четвертьфинале Куба лиги. Основное время завершилось вничью 2:2.

Британские СМИ ждут скорого назначения в «Эвертоне» итальянского тренера Карло Анчелотти. 60-летний итальянец уже провел с клубом переговоры, согласовав условия контракта, а также уладил все юридические формальности по поводу своего расставания с «Наполи», откуда трехкратный победитель Лиги чемпионов был уволен 10 декабря.

«Эвертон» и «Арсенал» сыграют на «Гудисон Прак» в Ливерпуле в 18-м туре чемпионата Англии в субботу 21 декабря. Игра начнется в 15:30 по московскому времени.