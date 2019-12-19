Роберто Манчини: Сегодня у сборной Италии нет Тотти или Дель Пьеро, но есть команда Под руководством 55-летнего специалиста итальянцы вышли в финальную стадию Евро-2020.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги 2019 года для своей команды.

– Это был идеальный год, можно сказать и так. Но я всегда надеюсь на то, что лучшее ещё впереди. Надеюсь, в следующем году мы сможем отпраздновать что-то важное. Мы многое сделали, но должны сделать ещё больше, чтобы вспомнить волшебные ночи из прошлого. Сегодня у сборной нет Тотти или Дель Пьеро, но у нас есть команда, состоящая из технически хороших игроков, у всех хорошие отношения. Сборная Италии постарается выиграть Евро, даже если мы не относимся к фаворитам. Есть команды, которые лучше подготовлены, чем мы. Но до июня у нас есть время стать лучше, – цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сборная Италии вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, одержав десять побед в десяти матчах отборочного турнира. На Евро команда сыграет в группа А – ее соперниками станут Турция, Швейцария и Уэльс.