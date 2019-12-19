Леонид Слуцкий: Краткосрочная задача – сохранить «Рубин» в премьер-лиге Новый главный тренер казанского клуба дал первое интервью после своего назначения.

После подписания контракта с «Рубином» Леонид Слуцкий дал интервью клубной пресс-службе, рассказав о задачах на вторую часть сезона и поделившись планами по поводу кадровой политики.

«Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне, – отметил Слуцкий. – Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. В моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола.

Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в премьер-лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. На ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в премьер-лиге, есть задача выстроить костяк. Каркас команды на будущее.

Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки. Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем.

Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов. Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции. 11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы».

«Рубин» в первой части нынешнего сезона тренировал Роман Шаронов. После 19 туров команда занимает 13-е место, набрав 19 очков.

Предыдущим местом работы Слуцкого был голландский «Витесс». 30 ноября 48-летний российский тренер был уволен после серии из пяти поражений.