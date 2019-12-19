«Валенсия» хочет вернуть Канселу Португалец сейчас выступает за «Манчестер Сити».

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Испанская «Валенсия» стремится вернуть португальского защитника Жоау Канселу, который выступал за команду с 2014 по 2017 годы. Об этом сообщает Super Deporte.

В августе нынешнего года Канселу перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 млн долларов, но в новом клубе всего лишь четыре раза вышел в стартовом составе (с учетом всех турниров). Португалец не выдерживает конкуренции с правым защитником сборной Англии Кайлом Уокером.

«Валенсия» надеется для начала взять Канселу в аренду до конца сезона.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в АПЛ шесть матчей. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.