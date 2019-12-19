Андрей Червиченко: Слуцкий сразу поднимет «Рубин» с низов таблицы Сегодня казанский клуб подписал с 48-летним специалистом пятилетний контракт.

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского «Рубина».

– Мне кажется, что в Казани прекрасно понимают, кого они пригласили. Все знают о желании Леонида Викторовича работать за границей. Поэтому вернуть его обратно в Россию, вероятно, было не так-то просто. Уверен, что как только Слуцкий начнет работать, он сразу поднимет команду с низов турнирной таблицы, – цитирует Червиченко «Спорт день за днем».

Также он выразил мнение, что по итогам сезона казанский клуб окажется в первой восьмерке: «Думаю, что этот сезон «Рубин» закончит на месте не ниже восьмого. Следующий год, наверное, будет переходным, хотя многое будет зависеть от трансферов. А вот с сезона-2021/2022 «Рубин» вновь станет претендентом на самые высокие места. При нормальном финансировании Слуцкий выведет клуб на тот уровень, на котором он был при Бердыеве».

На данный момент казанская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Сегодня Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином».