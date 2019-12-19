Зоран Тошич: Слуцкий умеет вытаскивать максимум из каждого футболиста Сегодня казанский клуб подписал соглашение с 48-летним специалистом на пять лет.

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением по поводу назначения Леонида Слуцкого главным тренером казанского «Рубина».

– Решение Слуцкого возглавить «Рубин» не считается предательством по отношению к ЦСКА, это не «Спартак», не самый главный конкурент. У него есть простое желание работать, проявить себя в другой команде. Он хочет доказать, что то, что он сделал с ЦСКА, не случайность, он хочет сделать такое же с «Рубином». Я не считаю это чем-то страшным, – цитирует Тошича «РИА Новости».

Также сербский футболист отметил, что Слуцкому не впервой работать с командой, имеющей ограниченный бюджет на трансферы: «Во времена ЦСКА у него тоже иногда не было дорогих игроков, но он выиграл трофеи, выходил в плей-офф Лиги чемпионов. Его главное качество — он умеет вытаскивать максимум из каждого футболиста. Подписанный контракт на пять лет означает, что у «Рубина» большой проект. Они видят Викторовича как человека, который сможет вернуть команду на былые места».

На данный момент казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Сегодня Слуцкий подписал пятилетний контракт с «Рубином».