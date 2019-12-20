Самедов – о работе агентом: Занимаемся без шума, пыли и грязи Воспитанник «Спартака» завершил карьеру в 2019 году.

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов начал работать футбольным агентом.

«Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.

Тяжело ли это? Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми», – сказал бывший футболист в интервью «Известиям».

За всю карьеру Самедов выступал в таких известных клубах, как «Спартак», «Локомотив», московское «Динамо». Он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом 2018 года Самедов помог сборной России впервые в истории дойти до ¼ финала чемпионата мира.