Самедов – о работе агентом: Занимаемся без шума, пыли и грязи

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов начал работать футбольным агентом.
«Клиенты уже есть, вы вряд ли о них знаете. Понятно, что топовых футболистов пока нет, надо начинать потихонечку. Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
Тяжело ли это? Непросто. У нас хватает агентов, рынок уже захвачен определенными людьми», – сказал бывший футболист в интервью «Известиям».
За всю карьеру Самедов выступал в таких известных клубах, как «Спартак», «Локомотив», московское «Динамо». Он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом 2018 года Самедов помог сборной России впервые в истории дойти до ¼ финала чемпионата мира.
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