Фати получил повреждение в игре против «Реала» - Советский спорт
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20 декабря 2019 08:23ФутболНечаев Юрий

Фати получил повреждение в игре против «Реала»

Футболист вышел на замену на 83-й минуте.

Нападающий «Барселоны» Анссумане Фати получил травму в игре против «Реала».

Как сообщает AS, игрок в четверг пропустил тренировку команды и может не сыграть против «Алавеса».

В текущем сезоне 17-летний Фати провел за «Барсу» 13 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона и «Реал» сыграли вничью 0:0. После этой встречи обе команды имеют в активе по 36 очков и возглавляют турнирную таблицу. «Барса» находится выше по дополнительным показателям. Идущая третьей «Севилья» отстает от лидеров на пять очков.

В следующем туре каталонцы дома сыграют с «Алавесом» 21 декабря, а днем позже «Реал», также на своем поле, встретится с «Атлетиком».

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