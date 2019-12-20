Массимилиано Аллегри: В Италии футбол - это искусство С июня 2019 года наставник находится без работы.

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри поделился восприятием футбола в своей стране.

«В Италии тактика и схема - чушь. Футбол - это искусство, а художники - игроки мирового уровня. Вы просто восхищаетесь ими. Все, что вам нужно сделать, это привести их в наилучшее состояние. На скамейке я зритель, наблюдающий за шоу», - приводит слова специалиста Goal.com.

Напомним, Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда провела 271 матч, в котором одержала 191 победу, 41 раз сыграла вничью и потерпела 39 поражений.

Вместе с туринским клубом наставник пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок и два раза Суперкубок страны.