Владимир Федотов: В MLS на трибунах никакой агрессии, а наши парни перегибают палку - Советский спорт
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20 декабря 2019 09:55ФутболЛипкин Антон

Владимир Федотов: В MLS на трибунах никакой агрессии, а наши парни перегибают палку

Главный тренер «Сочи» сравнил, как болеют в США и России.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от посещения матчей клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Мы ни разу не видели никакой агрессии, – приводит «Р-Спорт» слова Федотова. – Фанаты разных команд могут находиться на одном секторе. Сам это видел. У нас немного парни перегибают палку. На мой взгляд, нужно сосредоточиться на искренней поддержке своей команды».

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге произошли массовые задержания фанатов «Спартака». В знак протеста фанаты клубов премьер-лиги покинули стадионы во время матчей 19-го тура.

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