Новиков продлил контракт с «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил соглашение с клубом, сообщает официальный Твиттер бело-голубых.
Контракты продлили также помощники главного тренера Виталий Гришин и Дмитрий Изотов. Юрий Бавыкин сделает это позднее.
Напомним, 8 октября Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова. 8 ноября специалист утвержден главным тренером.
Под руководством Новикова «Динамо» сыграло семь матчей, в которых одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают восьмое место. В активе команды 24 очка после 19 проведенных игр.
В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Спартак».
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