Новиков продлил контракт с «Динамо» Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Загрузка...

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил соглашение с клубом, сообщает официальный Твиттер бело-голубых.

Контракты продлили также помощники главного тренера Виталий Гришин и Дмитрий Изотов. Юрий Бавыкин сделает это позднее.

Напомним, 8 октября Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова. 8 ноября специалист утвержден главным тренером.

Под руководством Новикова «Динамо» сыграло семь матчей, в которых одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.

В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают восьмое место. В активе команды 24 очка после 19 проведенных игр.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Спартак».