Беляев может перейти в «Краснодар» С 2016 года защитник выступает за тульский «Арсенал».

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Защитник «Арсенала» Максим Беляев может перейти в «Краснодар».

Как сообщает Федеральное агентство новостей, трансфер может состояться летом, так как футболист планирует доиграть сезон в Туле.

В «Арсенал» Беляев перешел из ярославского «Шинника» в феврале 2016 года. Всего за тульский клуб защитник провел 129 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне игрок сыграл за «Арсенал» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В послужном списке Беляева одна игра в составе сборной России.