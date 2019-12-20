Кирилл Новиков: Очень рад продлить контракт с родным клубом Специалист продлил контракт с «Динамо» до 2021 года

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал продление соглашения с клубом.

«Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать», - цитирует тренера официальный сайт «Динамо».

Напомним, 8 октября Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова. 8 ноября специалист утвержден главным тренером.

Под руководством Новикова «Динамо» сыграло семь матчей, в которых одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.

В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают восьмое место. В активе команды 24 очка после 19 проведенных игр.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Спартак».