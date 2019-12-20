Кирилл Новиков: Очень рад продлить контракт с родным клубом

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал продление соглашения с клубом.
«Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать», - цитирует тренера официальный сайт «Динамо».
Напомним, 8 октября Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова. 8 ноября специалист утвержден главным тренером.
Под руководством Новикова «Динамо» сыграло семь матчей, в которых одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение.
В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают восьмое место. В активе команды 24 очка после 19 проведенных игр.
В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Спартак».
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