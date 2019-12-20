Дидье Дешам: Следующим тренером сборной Франции может стать Зидан По ходу прошлого сезона Зинедин Зидан вновь возглавил «Реал».

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение о том, кто может сменить его у руля национальной команды.

«Следующим тренером сборной может стать Зидан. В тот или иной момент это случится. Когда ты тренер, возрастных ограничений нет», - передает слова Дешама Goal.com.

Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под его руководством команда стала серебряным призером Евро-2016 и чемпионом мира в 2018 году.

Зидан в качестве главного тренера мадридского «Реала» трижды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании.