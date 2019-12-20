Александр Самедов: В Америке все поддерживают свои команды и никаких оскорблений Бывший полузащитник сборной России рассказал, как болеют за свои команды в США.

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о культуре боления в США.

«В Америке вообще не увидел никакой агрессии на трибунах, – приводят «Известия» слова Самедова. – Все поддерживают свои команды и никаких оскорблений. Люди сидят на трибунах спокойно, едят бургеры и болеют за своих в любой ситуации».

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» в Санкт-Петербурге произошли массовые задержания фанатов «Спартака» за оскорбления в адрес форварда Артема Дзюбы. В знак протеста фанаты клубов премьер-лиги покинули стадионы во время матчей 19-го тура.